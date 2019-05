Watch Dogs 3 annunciato il 24 maggio? Spuntano nuovi rumor e il profilo Twitter UK

Archiviato l'annuncio di Ghost Recon Breakpoint, e consci del fatto che ci sono ben tre titoli tripla A non ancora annunciati in sviluppo presso gli studi di Ubisoft, l'attenzione della comunità è tutta rivolta nei confronti del tanto vociferato Watch Dogs 3.

A lanciare nuove interessanti indiscrezioni ci ha pensato il portale SpielTimes, che afferma di essere in contatto con alcune persone ben informate. Stando a quanto riferito, Ubisoft potrebbe pubblicare un primo teaser del gioco intorno al 24 maggio, con pubblicazione prevista durante il mese di novembre. Le loro fonti, inoltre, avrebbero confermato un'informazione trapelata già nei mesi scorsi e alla quale ha fatto eco anche Jason Schreier di Kotaku, secondo la quale Watch Dogs 3 sarebbe ambientato a Londra.

SpielTimes è andato persino oltre, svelando altre potenziali informazioni. Il terzo capitolo della serie avrebbe per protagonista una donna di nome Sarah, per metà asiatica e metà inglese, che lavora in un'organizzazione anti-terroristica. Sarebbe in grado di andare sullo skateboard e realizzare dei graffiti in giro per la città. Il gioco, inoltre, potrebbe non mettere a disposizione armi letali e offrire la possibilità di scegliere un secondo protagonista di sesso maschile, sulla falsariga di Assassin's Creed Odyssey. Le fonti, in ogni caso, non sembrano essere del tutto certe su queste ultime due informazioni.

Niente di quanto riferito è stato confermato in via ufficiale da Ubisoft, pertanto vi consigliamo di andarci cauti e non volare troppo in alto con l'immaginazione in attesa di conferme (o smentite). Qualcosa di certo, tuttavia, c'è: Ubisoft ha recentemente aperto il canale Twitter ufficiale britannico, che è anche stato verificato: dal momento che tutte le voci sembrano propendere verso l'ambientazione londinese, potrebbe non essere una coincidenza