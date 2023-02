Watch Dogs.EXE è un battle royale cancellato da Ubisoft: spunta il rumor

Con la conferma ufficiale della cancellazione di Project Q, si allunga la lista di progetti annunciati e poi accantonati dall'azienda francese, al momento interessata da una profonda riorganizzazione interna.

Mentre ancora si attendono notizie sul lancio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, Avatar: Frontiers of Pandora, Beyond Good & Evil 2 e tanti altri - per non parlare dell'ennesimo rinvio di Skull & Bones -, Ubisoft ha di recente reso noto di aver deciso uno stop per diversi progetti in corso di realizzazione nei propri studi.

Stando ad alcuni rumor, tra questi ultimi potrebbe figurare anche un battle royale ambientato nel mondo della serie Watch Dogs. Mai ufficialmente annunciato, il progetto ha fatto la sua comparsa in alcune indiscrezioni apparse su 4chan. Il noto forum - la cui affidabilità è altalenante - ha visto una rapida rimozione del thread in merito al presunto Watch Dogs.EXE: una circostanza che ha rapidamente attirato la curiosità della community videoludica.



Stando ai rumor emersi, il gioco avrebbe dovuto proporre un'esperienza battle royale per 50 giocatori, ambientata a Tokyo e supportata da un gameplay di stampo stealth. Con un processo di sviluppo parallelo a quello di Ghost Recon: Frontline e The Division: Heartland, il titolo sarebbe però stato cancellato alla fine del 2022. Tempo fa, il noto insider Tom Henderson aveva accennato a ben una dozzina di battle royale in sviluppo presso Ubisoft. Al momento, il colosso francese non ha però commentato le indiscrezioni legate a Watch Dogs.EXE.