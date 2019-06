Watch Dogs Legion: 30 minuti di video gameplay dalla demo dell'E3

Mentre i nipotini acquisiti della nonnina hacker di Watch Dogs Legion festeggiano alla notizia della possibilità di guidare i treni della Metro di Londra, i curatori del canale YouTube di UbiCentral ci mostrano mezz'ora di nuove scene di gioco tratte dalla demo dell'E3 2019.

Come spiegano gli stessi autori di Ubisoft Montreal nel confezionare questo gameplay trailer, l'assenza di un protagonista principale permetterà agli utenti di sperimentare una libertà d'azione sconosciuta agli emuli degli eroi dei precedenti capitoli di Watch Dogs.

Ciascun personaggio che andremo a impersonare nel violento microcosmo sci-fi di Watch Dogs Legion potrà acquisire ed evolvere abilità nelle classi Enforcer, Infiltrator e Hacker: la creazione della propria avventura passerà così per la ricerca della strada più divertente da percorrere per avere la meglio sulle bande criminali di questa distopica Londra post-Brexit e sugli sgherri al soldo della Blume Corporation, la fittizia multinazionale riuscita a infiltrarsi in ogni ambito della società futura e a controllarne il destino grazie alla rete ctOS.

Tra milizie private, sorveglianza di massa e una violenza strisciante alimentata dal crimine organizzato, il nostro compito sarà quello di abbracciare la Resistenza per cercare di ristabilire l'ordine dopo anni di dittatura sia da soli che in compagnia dei propri amici in una serie di missioni cooperative. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video che campeggia a inizio articolo e vi ricordiamo che Watch Dogs Legion uscirà il 6 marzo 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un interessante approfondimento di Giuseppe Arace con tutte le novità di Watch Dogs Legion snocciolate da Ubisoft durante l'E3.