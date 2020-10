Watch Dogs Legion in 4K dinamici su Xbox Series X? Lo suggerisce l'ultimo video

L'utenza del forum videoludico di Beyond3D ha analizzato l'ultimo video 4K di Watch Dogs Legion su Xbox Series X. In base a quanto emerso dalle scene di gameplay mostrate nel trailer, sembrerebbe emergere l'adozione di una risoluzione dinamica da parte di Ubisoft.

Alcuni membri della community di Beyond3D hanno infatti ripreso gli spezzoni di gioco ritratti nell'ultimo filmato di Watch Dogs Legion e si sono accorti che, in alcune scene, i pixel conteggiati restituiscono una risoluzione che oscilla tra i 1440p e i 2160p.

A voler dar retta ai risultati prodotti da queste analisi, quindi, la versione Xbox Series X di Watch Dogs Legion con Ray Tracing attivato dovrebbe girare in 4K dinamici. A rigor di logica, anche la trasposizione nextgen di WD Legion su PlayStation 5 dovrebbe scendere a simili compromessi per garantire il supporto al Ray Tracing promesso da Ubisoft Toronto.

A dire il vero, nell'ultimo articolo sulle migliorie dei giochi Ubisoft per PS5 e Xbox Series X, il colosso videoludico francese non ha accennato al supporto ai 4K nativi per le versioni di WD Legion su console nextgen ma, appunto, solo alla presenza dell'illuminazione gestita in Ray Tracing. Anche nella recente intervista di Xbox Wire a Lathieeshe Thillainathan, il Live Producer del titolo ha citato il 4K ma senza precisare se il supporto a tale risoluzione sarebbe stato nativo o dinamico.

Nell'attesa di ricevere un chiarimento da parte dei diretti interessati, soprattutto in merito alla presenza di opzioni grafiche per disattivare il Ray Tracing e raggiungere risoluzioni o framerate più elevati su PS5 e Xbox Series X e S, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Watch Dogs Legion.