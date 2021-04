Watch Dogs Legion, 60 fps in arrivo su PS5 e Xbox Series X: Ubisoft conferma

Con la pubblicazione della road map dedicata ai nuovi contenuti in arrivo su Watch Dogs: Legion nel corso delle prossime settimane, Ubisoft ha confermato la volontà di continuare a supportare la sua rivoluzionaria avventura londinese.

La road map condivisa dal team di sviluppo, tuttavia, non include tutte le novità alle quali stanno attualmente lavorando gli autori di Watch Dogs: Legion. A confermarlo sono gli stessi sviluppatori di Ubisoft, nel corso di un AMA (Ask Me Anything) condotto di recente sulle pagine di Reddit. Rispondendo alle domande dei frequentatori del forum, il team ha in particolare confermato che è attualmente in lavorazione una nuova modalità di fruizione del titolo su console next-gen.



L'aggiunta di una modalità performance per Watch Dogs: Legion consentirà ai giocatori di avventurarsi tra le vie di Londra con un frame rate ancorato a 60 fps. Al momento, non è stata offerta una precisa data di lancio, in merito alla quale Ubisoft si riserva di offrire dettagli più precisi nel corso delle settimane. La feature approderà dunque su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S nel prossimo futuro.



In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che - dopo un posticipo a tempo indeterminato - la modalità di gioco multiplayer di Watch Dogs: Legion è ora disponibile su PC.