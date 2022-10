Watch Dogs Legion in 8K con Ray Tracing: merito di una mod tutta italiana

Watch Dogs Legion raggiunge su PC una qualità mai vista prima, grazie agli sforzi del modder italiano AD Massicuro che in video mostra la sua ultima creazione: dare al titolo Ubisoft il supporto non solo agli 8K, ma anche al Ray Tracing.

La mod creata dal nostro connazionale appare piuttosto corposa ed ambiziosa: AD Massicuro spiega infatti che con il suo lavoro ha perfezionati effetti speciali, illuminazione e riflessi, raggiungendo visuali innovative molto simili alle tecnologie implementate in NVIDIA Remix. In aggiunta, ha anche utilizzato un'ulteriore mod per perfezionare le visuali del gioco, l'RT Direct Illumination.

Il filmato di circa 12 minuti per mostrare tutte le migliore create dal modder ci offre quindi un Watch Dogs Legion visivamente notevole, fatto girare su una scheda RTX 3090 Ti che riesce a viaggiare sugli 8K a 60fps senza grossa fatica, mantenendo intatte luci ed ombre dinamiche in tempo reale. AD Massicuro parla di "un grande passo avanti per gli effetti in Ray Tracing tramite post-processing" ed aggiunge inoltre che quanto da lui svolto può essere applicato anche per i giochi in DirectX 11 e 12 oltre ad API Vulkan.

Ad inizio 2022 Ubisoft ha confermato che Watch Dogs Legion non riceverà più contenuti post-lancio: la creazione di AD Massicuro indubbiamente permette di dare nuova linfa vitale al gioco, almeno nella versione PC.