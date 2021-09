Watch Dogs Legion si aggiorna: l'update 5.6 pesa tra i 3...e i 40 GB!

Reduci dallo speciale evento a tema La Casa di Carta in Watch Dogs: Legion, gli affiliati alla DedSec possono procedere con il download di un nuovo aggiornamento.

Il team di Ubisoft ha infatti pubblicato il Title Update 5.6, ora disponibile su tutte le piattaforme di gioco supportate. La patch porta con sé correzioni di bug e imperfezioni dell'esperienza open world, ma non solo. L'aggiornamento si concentra infatti anche sulla stabilità, con accorgimenti che dovrebbero ridurre la frequenza di crash, in particolare su Xbox One e Xbox Series X|S. Sul fronte contenutistico, non ci sono invece grandi novità da segnalare, fatta eccezione per la rimozione del drone cargo dalla modalità Watch Dogs: Legion of the Dead.



A lasciare piuttosto perplessi, troviamo però il peso dichiarato dell'aggiornamento, riassunto da Ubisoft nei seguenti dati:

PS4: 26.6 GB;

26.6 GB; PS5: 3.2 GB;

3.2 GB; Xbox One: 23.8 GB;

23.8 GB; Xbox Series X|S: 40.2 GB;

40.2 GB; PC: 25.98 GB;

25.98 GB; Google Stadia: 25.98 GB;

Anche a fronte della capacità di compressione della nuova PlayStation 5, infatti, il divario tra le diverse piattaforme appare decisamente ampio, con la patch 5.6 diche spazia tra i 3.2 GB di PS5 ai 40.2 GB di Xbox Series X|S, passando per i circa 25 GB di PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.