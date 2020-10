Watch Dogs Legion: Aiden Pearce si integrerà nella campagna e sarà customizzabile

Nel corso di una sessione di Domande e Risposte tenutasi su Reddit, il Live Producer di Ubisoft, Lathieeshe Thillainathan, ha confermato che l'espansione di Watch Dogs Legion con Aiden Pearce integrerà completamente l'eroe del primo capitolo nella campagna principale.

Ai tanti redditor che hanno partecipato all'AMA, Thillainathan ha spiegato che "Aiden potrà affrontare tutte le missioni del gioco completo e avrà un DLC dedicato con Wrench, ma non sarà necessario concludere la storia dell'espansione per poter accedervi nell'avventura singleplayer maggiore".

Sempre a detta del produttore del colosso videoludico francese, Aiden Pearce si andrà ad appoggiare al sistema Census di Watch Dogs Legion per maturare una sua personalità e acquisire un albero unico di abilità: "Aiden sarà trattato come tutti gli altri membri della sua squadra. Stiamo scrivendo di nuovo la storia completa per integrarvi la personalità di Aiden. Quando rigiocherete di nuovo le missioni principali, Aiden sarà integrato in tutti i filmati originari. Sia lui che tutti gli altri personaggi (associati ai contenuti post-lancio, ndr) si potranno personalizzare in tutto. Non vedo l'ora di scoprire le vostre versioni uniche di Aiden e Wrench".

Sulle pagine di Everyeye trovate un approfondimento su Season Pass e update gratis di Watch Dogs Legion, ma prima vi ricordiamo che l'action ruolistico a mondo aperto di Ubisoft arriverà il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, oltreché su console nextgen in coincidenza dell'uscita di Xbox Series X|S (10 novembre) e PlayStation 5 (19 novembre).