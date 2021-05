Watch Dogs Legion: Aiden Pierce viene ingaggiato nell'intro del DLC Bloodline

In occasione del settimo anniversario del primo Watch Dogs, Ubisoft ha condiviso con tutta la community il filmato introduttivo di Bloodline, avventura aggiuntiva compresa nel Season Pass che verrà messa a disposizione a partire dal mese di luglio 2021.

L'intro rivela che Aiden Pierce è ancora un vigilante di Chicago (con la barba, adesso). Dopo i bombardamenti dello "Zero Day" che hanno gettato Londra in uno stato di legge marziale e la caduta della prima incarnazione del DedSec, Pierce viene raggiunto telefonicamente da Jordi Chin, personaggio già apparso in Watch Dogs e Watch Dogs 2, il quale tenta di ingaggiarlo per un lavoro da fixer nella capitale londinese, dove sta sorgendo un nuovo DedSec. Trovate il filmato introduttivo in cima a questa notizia, buona visione!

L'hacker e vendicatore Aiden Pierce, che Ubisoft descrive come "più vecchio, ma non per forza più saggio", è tornato per allearsi con Wrench in una nuova storia ambientata prima degli eventi del gioco principale. Non sappiamo cosa gli è successo dall'ultima volta che l'abbiamo visto a Chicago, pertanto sarà molto interessante seguirlo in questa nuova avventura a base di spionaggio tra le strade di Londra.

Ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente Watch Dogs Legion si è aggiornato alla versione 4.5, che tra le altre cose ha introdotto il supporto ai 60fps su PS5 e Xbox Series X|S. Ad agosto è inoltre prevista la collaborazione Watch Dogs Legion x Assassin's Creed.