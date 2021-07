Watch Dogs Legion: Aiden, Wrench e un nemico inedito combattono nel nuovo trailer

L'espansione Bloodline di Watch Dogs Legion è disponibile da oggi, 6 luglio 2021, ed arricchisce il titolo base con tantissimi nuovi contenuti. La novità più interessante di Bloodline è rappresentata dal ritorno di alcune vecchie conoscenze della serie, Aiden Pearce e Wrench, protagonisti di un'avventura ambientata prima degli eventi principali.

Ubisoft illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche e i contenuti del Title Update 5.0 nel nuovo trailer, che con la nuova espansione (inclusa nel Season Pass oppure acquistabile a parte) aggiunge varie novità in termini di missioni narrative, contratti da fixer e Resistance Ops. Sia Aiden che Wrench possono contare su abilità speciali in combattimento: il protagonista del primo capitolo della serie darà sfoggio delle sue abilità con le armi da fuoco rivelandosi indicato per il combattimento diretto, potendo anche alterare tutti i dispositivi elettronici presenti nell'ambiente circostante, mentre l'eccentrico personaggio di Watch Dogs 2 può contare su un drone personalizzato e su armi caricate con proiettili speciali in grado di hackerare i bersagli colpiti in vari modi. Entrambi i protagonisti saranno inoltre disponibili nel gioco principale e online per tutti i possessori del Season Pass, entrambi dotati di un proprio sistema di progressione.

Il filmato mostra in azione anche un nuovo tipo di nemico, i robot Rempart, che richiedono una strategia diversa dal solito per essere abbattuti, pur essendo comunque possibile hackerarli a proprio vantaggio. Per ulteriori dettagli potete guardare il video dietro le quinte di Watch Dogs Legion. Se ancora non gli avete dato una chance, eccovi anche il nostro provato del multiplayer di Watch Dogs Legion.