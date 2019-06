Watch Dogs Legion è ambientato dopo che la Scozia ha lasciato il Regno Unito

Watch Dogs Legion è ambientato a Londra, ma la capitale inglese fa parte di uno stato più grande, il Regno Unito, appunto. Ma cosa è successo all'UK nel futuristico distopico mondo immaginato da Ubisoft? Ebbene, sicuramente la Scozia ne è uscita, visto che il gioco è ambientato dopo la sua dipartita dal Regno unito.

Ne ha parlato la stessa Ubisoft nell'anteprima pubblicata dal The Guardian, in cui emerge una visione piuttosto pessimistica del mondo moderno da parte della software house. Il creative director Clint Hocking aveva in realtà dichiarato che il gioco fosse in lavorazione già prima che si parlasse di un referendum sulla Brexit, ed è dunque possibile che l'eventuale scenario della Scozia indipendente, ipotesi per la quale si votò proprio mentre Watch Dogs Legion iniziava il suo sviluppo, possa aver in qualche modo influenzato il tutto, fino a far espandere poi la trama con i risultati della Brexit.

Sarà importante inoltre, in un mondo in cui la maggior parte dei giochi è ambientata negli Stati Uniti, come Ubisoft tratterà l'uso delle armi, che sono decisamente meno comuni nel Regno Unito e non hanno il posto nella cultura del paese che invece occupano negli USA. Sembra infatti che la stessa Ubisoft voglia che il giocatore le utilizzi come ultima risorsa, tanto che praticamente la metà delle armi presenti nel gioco sono non letali, per cui in teoria è possibile non utilizzarle del tutto, o in ogni caso, non uccidere nessuno all'interno del gioco per completarlo.

Voi che ne pensate della visione di Ubisoft? Nel frattempo per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Watch Dogs Legion. Inoltre, sapevate che i personaggi giocabili di Watch Dogs Legion sono tra le migliaia e i milioni?