Watch Dogs Legion arriva su Steam: potete farlo vostro ad un ottimo prezzo

Come preannunciato da Ubisoft alla fine del 2022, Watch Dogs Legion è sbarcato su Steam, permettendo così anche agli utenti della piattaforma di Valve di accedere al più recente episodio della serie, disponibili in multiple versioni.

Watch Dogs Legions si presenta all'esordio su Steam anche con ricchissime offerte per tutti gli utenti: ciascuna edizione dell'opera è infatti proposta con uno sconto dell'80%, valido da ora e fino al prossimo 2 febbraio. Ecco dunque che il gioco base può essere acquistato a soli 12 euro, anziché i 59,99 di listino, ed anche la Deluxe Edition risulta piuttosto economica, proposta a 14 euro al posto di 69,99. E così via per tutte le altre versioni: la Gold Edition può essere acquistata per 20 euro (contro i normali 99,99 euro), mentre la più cara Ultimate Edition passa da 119,99 euro a soli 24 euro.

Sono in promozione anche ulteriori contenuti collegati al gioco: il Season Pass è proposto a 16 euro grazie ad uno sconto del 60%, ed anche il DLC Bloodline, incentrato sui personaggi di Aiden Pearce e Wrench, può essere acquistato a soli 6 euro, sempre tramite il 60% di sconto. Ubisoft vuole dunque attirare l'attenzione di quanti più giocatori possibili grazie a queste offerte di lancio, indubbiamente allettanti.

Se non lo avete mai giocato prima, la nostra recensione di Watch Dogs Legion vi illustra tutte le caratteristiche dell'opera, tra i suoi aspetti più intriganti e le sue criticità.