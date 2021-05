Watch Dogs Legion, arriva l'update 4.5: i 60 fps sbarcano su PS5 e Xbox Series X

In seguito alla pubblicazione della modalità multiplayer online di Watch Dogs: Legion, non si arresta il supporto post lancio garantito dagli sviluppatori Ubisoft alla peculiare avventura londinese.

Dalla software house francese giunge infatti la conferma dell'imminente pubblicazione dell'aggiornamento 4.5 di Watch Dogs: Legion. Quest'ultimo introdurrà alcuni interessanti contenuti, alcuni dei quali già promessi in passato da Ubisoft. Sul fronte tecnico, in particolare, spicca la conferma dell'arrivo di una modalità performance per Watch Dogs: Legion su console di nuova generazione. Con il prossimo grande aggiornamento, la community attiva su PlayStation 5 e Xbox Series X potrà dunque avventurarsi per la Londra distopica di Ubisoft sfruttando la fluidità offerta da un frame rate a 60 fps.



La modalità performance, richiesta a gran voce dagli appassionati, non sarà tuttavia l'unica novità introdotta dall'update. Al contrario, l'aggiornamento 4.5 provvederà anche a risolvere alcune problematiche connesse all'utilizzo di Mina. Il personaggio, ad esempio, conserverà l'arma precedentemente posseduta dall'NPC da lei controllato, mentre nel caso in cui quest'ultimo dovesse morire non sarà più possibile per il giocatore tornare a vestire i panni dell'eroina. L'update impedirà inoltre di uscire a comando dalla sezione dedicata al Controllo Mentale. Infine, la patch introdurrà in Watch Dogs: Legion anche Project OMNI e le Operazioni Tattiche.