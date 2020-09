Watch Dogs Legion oltre i videogiochi: in arrivo un lorebook, un romanzo e un fumetto

Dopo essersi premurata di annunciare le specifiche PC di Watch Dogs Legion, Ubisoft annuncia una collaborazione con Aconyte, Glenat e Insight Editions per dare vita a tre progetti editoriali ispirati alle ambientazioni e ai protagonisti caotica Londra post-Brexit di Legion.

Con queste partnership, il colosso videoludico francese si assicura una copertura crossmediale della proprietà intellettuale di Watch Dogs attraverso tre prodotti che ne andranno a espandere l'universo narrativo.

Il primo frutto di questa collaborazione sarà rappresentato da Watch Dogs Legion: Day Zero, un romanzo edito da Aconyte e previsto in uscita in formato ebook per il 13 ottobre e in versione cartacea a partire dal 3 novembre. Il libro, scritto da James Swallow e Josh Reynolds, farà da prequel agli eventi di Legion e racconterà la storia di un aspirante hacker coinvolto, suo malgrado, in una cospirazione internazionale.

Ad ampliare ulteriormente la prospettiva dei fan su questa versione distopica e futuristica della metropoli britannica ci penseranno il lorebook Resistance Report di Insighte Editions e la graphic novel Underground Resistance di Glenat. Nel Resistance Report troveranno spazio le illustrazioni di diversi file di ricerca che forniranno una panoramica sugli elementi chiave dell'universo di gioco, come le trasformazioni avvenute nei quartieri di Watch Dogs Legion.

Con la Underground Resistance, invece, Glénat ambisce a immortalare la minaccia costante della corporazione privata corrotta, della criminalità organizzata e dei tanti nuclei sovversivi che agitano la vita degli abitanti della Londra del futuro. A questo punto non ci resta che ricordarvi la data di lancio di Watch Dogs Legion, prevista per il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. La versione per console nextgen sarà invece disponibile dal 10 novembre su Xbox Series X e S e dal 19 novembre in Italia su PlayStation 5.