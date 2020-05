Watch Dogs Legion, aspettando la nuova data: tutti i dettagli sul gioco Ubisoft

Originariamente atteso per il 6 marzo 2020, Watch Dogs: Legion è stato improvvisamente posticipato nel corso dell'ottobre 2019. Contestualmente, la dirigenza Ubisoft prendeva la decisione di rimandare a data destinarsi altre due produzioni.

Il terzo capitolo della saga di Watch Dogs, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters si sono dunque ritrovati improvvisamente privi non solo di una data di pubblicazione, ma anche di una precisa finestra di uscita. Attualmente, la software house francese non ha ancora comunicato informazioni ufficiali sul periodo in cui i giocatori potranno metter mano al titolo, mentre rumor insinuano una possibile correlazione tra lancio di PS5 e Xbox Series X e uscita di Watch Dogs: Legion.



In attesa di poter scoprire nuovi dettagli in merito all'ambizioso titolo ambientato nella capitale britannica, la Redazione di Everyeye ha deciso di imbarcarsi in un viaggio virtuale in direzione della Londra di Watch Dogs: Legion. Ripercorrendo il materiale video e la totalità delle informazioni ad oggi disponibili, i nostri Francesco Fossetti e Giuseppe Arace hanno offerto un ricco riepilogo delle meccaniche e caratteristiche del gioco note ad oggi. Se vi siete persi l'appuntamento, andato in onda sul Canale Twitch di Everyeye nell'ambito della rubrica "Most Wanted", non preoccupatevi: in apertura potete trovare la replica integrale. Buona visione!