Watch Dogs Legion, 'attacco hacker' al Microsoft Store: nuove cover per i giochi Ubisoft!

A ormai pochi giorni di distanza dal debutto sul mercato videoludico del terzo episodio della saga, il team di Ubisoft ha organizzato una simpatica iniziativa per celebrare l'esordio di Watch Dogs: Legion.

Sulle pagine del Microsoft Store è infatti stato simulato un attacco hacker, volto a modificare le copertine di alcuni dei più noti titoli della software house. La goliardica iniziativa vede i volti dei protagonisti di molteplici videogame Ubisoft sostituiti dalla maschera dal volto di maiale ormai simbolo di Watch Dogs: Legion. Tra i giochi coinvolti troviamo Assassin's Creed: Odyssey e la relativa espansione L'eredità della Prima Lama, oltre che Raibow Six Siege.



Non tutte le produzioni Ubisoft sono però state colpite dal finto attacco, almeno per ora. Al momento, ad esempio, la pagina dedicata ad Assassin's Creed: Valhalla sembra essere immune all'effetto Watch Dogs: Legion! Che la situazione possa mutare con l'avvicinarsi della data di lancio? In attesa del 29 ottobre, in calce a questa news potete visionare alcuni esempi delle "nuove" cover.

L'avventura rivoluzionaria è attesa su piattaforme di attuale generazione, ma il team di sviluppo ha messo a punto alcune migliorie per Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X ed S, tra cui l'implementazione del Ray Tracing nel gioco.