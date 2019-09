Watch Dogs Legion avrà una buona rigiocabilità, dettagli sul Permadeath

Josh Cook, Art Director di Watch Dogs Legion, ha svelato nuovi dettagli sul gioco nel corso di un Community Event denominato Ubisoft Experience, soffermandosi sulla rigiocabilità e sul Permadeath, due aspetti importanti della nuova produzione della casa francese.

"Posso dirvi solamente che i luoghi che abbiamo creato per Legion avranno varie facce, avremmo più volte l'occasione di tornare in luoghi visitati e approcciarli in maniera differente per fare cose diverse. Prendete come esempio la demo dell'E3, dove si viene invitati a Scotland Yard per portare a termine un compito ben preciso. Iniziando la stessa missione con un personaggio diverso nella stessa location, si verrà condotti in una zona diversa, magari a Camden."

Queste le parole di Cook, che poi continua parlando del Permadeath: "E' un'aggiunta certamente controversa, ma è qualcosa che amo molto. Molti apprezzano questo aspetto, è importante sottolineare che il Permadeath è il risultato di una scelta tattica ben precisa, non arriva mai a caso."

Watch Dogs Legion uscirà il 6 marzo 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One per poi arrivare su Google Stadia in un secondo momento. Si tratta di uno dei titoli più interessanti della lineup Ubisoft per l'autunno/inverno 2019/2020, accolto con discreto interesse allo scorso E3 di Los Angeles.