Watch Dogs Legion avrà un limite massimo di personaggi utilizzabili: Ubisoft spiega perchè

In una recente intervista a SegmentNext, lo sviluppatore capo di Ubisoft Toronto, Kent Hudson, ha spiegato che in Watch Dogs Legion ci sarà un numero massimo di personaggi utilizzabili nell'anarchica Londra post-Brexit di questo ambizioso action a mondo aperto.

Discutendo delle opportunità offerte all'utente nella creazione del proprio gruppo di hacker DedSec da reclutare nel corso dell'avventura, Hudson ha risposto che "i giocatori avranno modo di reclutare fino a 20 personaggi diversi per costruire il proprio nucleo di resistenza DedSec. Tutti gli abitanti della Londra di Watch Dogs Legion saranno dei potenziali hacker, perciò potrete reclutare qualsiasi persona che incontrerete per le strade di Londra".

Il limite dei 20 personaggi, a detta dello sviluppatore Ubisoft, è una decisione assunta dagli stessi autori per non diluire l'esperienza di gioco e dare all'utente la possibilità di "affezionarsi" ad ogni hacker di cui assumerà le sembianze: ciascun eroe digitale vanterà un proprio background narrativo, con missioni specifiche da portare a compimento e delle abilità uniche da sbloccare partecipando alle attività che si dipaneranno lungo tutta la campagna principale del prossimo Watch Dogs.

Per scoprire fino a che punto gli autori di Ubisoft Toronto e Montreal si saranno spinti per perfezionare il sistema modulare di gestione dei personaggi, però, dovremo attendere fino al 6 marzo del 2020, ovvero fino all'avvenuta commercializzazione di Watch Dogs Legion su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.