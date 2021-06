Watch Dogs Legion Bloodline mostra il 'dietro le quinte' in un nuovo filmato

Ad una settimana dal lancio di Watch Dogs Legion Bloodline, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer che svela il dietro le quinte del nuovo DLC con i commenti esclusivi degli attori Noam Jenkins e Shawn Baichoo.

Bloodline è la nuova espansione di Watch Dogs Legion che vede il ritorno di Aiden Pearce, il protagonista del primo iconico capitolo della serie. Il noto hacker sarà accompagnato da un altro illustre personaggio, Wrench di Watch Dogs Legion 2. Il DLC metterà i giocatori nei panni di Pearce alle prese con una nuova avventura: di visita nella Londra post-Brexit, il protagonista riceverà una chiamata dalla vecchia conoscenza Jordi Chin in cerca di aiuto per creare una nuova organizzazione DedSec. Ovviamente tutto finirà in qualcosa di molto più grande, con una storia che promette momenti di tensione e coinvolgimento.

Nel "dietro le quinte" pubblicato da Ubisoft gli attori Noam Jenkins (Aiden Pearce) e Shawn Baichoo (Wrench) raccontano la loro esperienza con lo sviluppo di Bloodline e mostrano un rinnovato entusiasmo per il ritorno degli storici personaggi della serie. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion Bloodline uscirà il 6 luglio come parte del Season Pass o acquistabile separatamente.