Watch Dogs Legion: il bug dei salvataggi verrà risolto a dicembre con una patch

Come noto, in alcuni casi i salvataggi di Watch Dogs Legion sono corrotti a causa di un bug che sembra colpire in maniera del tutto casuale in larga parte le versioni per PC e Xbox Series X/S. Ubisoft è al lavoro per risolvere il problema.

Come confermato dal profilo Twitter ufficiale del gioco rispondendo ad un commento, i problemi legati alla corruzione dei salvataggi sono in fase di investigazione e verranno risolti con una patch in arrivo indicativamente a inizio dicembre, purtroppo non ci sono altri dettagli in merito.

Il problema come detto sembra verificarsi in maniera casuale e colpisce principalmente le versioni PC e Xbox Series X/S anche se non mancano segnalazioni legate alla versione PlayStation 5. In queste ore si sono verificati anche problemi con i salvataggi di Assassin's Creed Valhalla e anche in questo caso Ubisoft sta lavorando ad un fix.

Per saperne di più sul gioco Ubisoft vi rimandiamo alla recensione di Watch Dogs Legion: "Watch Dogs Legion si presenta all’appuntamento con il pubblico forte di un concept brillante, con tutto il potenziale per rivoluzionare i canoni della saga. La possibilità di arruolare uno qualsiasi dei cittadini di Londra (noi siamo arrivati a 23), ciascuno con un proprio bagaglio di abilità e strumenti, infonde una ventata di freschezza nella formula open world di Ubisoft, e all’inizio contribuisce ad amplificare notevolmente la varietà generale dell’esperienza."