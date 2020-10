Watch Dogs Legion: un bug surriscalda e spegne Xbox One X, Ubisoft lavora per risolverlo

In base alle segnalazioni pervenute da diversi utenti che stanno giocando a Watch Dogs Legion su Xbox One X, il kolossal a mondo aperto di Ubisoft sarebbe afflitto da un grave bug che causa il surriscaldamento e lo spegnimento preventivo della console midgen di Microsoft.

Il bug in questione, confermato dagli stessi rappresentanti di Ubisoft, è emerso (per il momento) solo ed esclusivamente su Xbox One X durante la missione "404", accessibile dopo non meno di sei ore trascorse nelle attività della campagna principale di Watch Dogs Legion.

Come anticipato, l'azienda francese si è detta al corrente del problema e, in un comunicato ufficiale condiviso attraverso i propri canali social, specifica che "siamo consapevoli di questo problema e stiamo lavorando su un hotfix che dovrebbe essere disponibile dal 30 ottobre".

Se vi state cimentando nelle sfide dell'avventura open world di Ubisoft su Xbox One X, quindi, il nostro consiglio non può che essere quello di evitare la missione "404" fino all'arrivo della patch che risolverà il problema del surriscaldamento anomalo e dello spegnimento forzato della console, attivato automaticamente dal sistema per prevenire ogni tipo di danno causato dalle temperature eccessive raggiunte dall'hardware.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti da Ubisoft, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Watch Dogs Legion a firma di Alessandro Bruni.