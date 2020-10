Watch Dogs Legion: campagna giocabile offline, cross-play in futuro

Sono molti i giochi che, nonostante abbiamo campagne per giocatore singolo e siano affrontabili in solitaria, richiedono una connessione persistente ad internet. È il caso, ad esempio, di Godfall, action RPG che accompagnerà il lancio di PS5. Per fortuna, Watch Dogs Legion si distinguerà.

Durante una recente sessione Reddit AMA (Ask Me Anything), il produttore Lathieeshe Thillainathan ha spiegato che la campagna di Watch Dogs Legion potrà essere giocata anche offline, senza la necessità di una connessione alla rete. Per forza di cose, ciò precluderà l'utilizzo di alcune funzioni, come la possibilità di guardare le foto della community e di condividere i propri scatti.

In aggiunta, Thillainathan ha confermato che Watch Dogs Legion avrà il supporto alla cross-progression tra tutte le piattaforme (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e PC) fin dal lancio: in sostanza, i giocatori potranno trasportare i propri progressi nelle modalità online da un dispositivo all'altro. Il cross-play, invece, arriverà come aggiornamento gratuito nel corso del primo anno di vita del gioco. È inoltre prevista la presenza di microtransazioni, ma solo ed esclusivamente per oggetti di natura estetica. Non mancheranno, inoltre, "tonnellate" di personalizzazioni gratuite.

Watch Dogs Legion verrà pubblicato il prossimo 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Su Xbox Series X|S arriverà il 10 novembre, mentre su PlayStation 5 il 19 novembre, giusto in tempo per i lanci delle due console. L'upgrade da PS4 e Xbox One sarà gratis. La modalità online di Watch Dogs Legion sarà disponibile dal 3 dicembre.