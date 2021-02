Watch Dogs Legion e la co-op Online: la rivoluzione multiplayer ha inizio

Abbiamo provato per circa 5 ore la modalità online cooperativa di Watch Dogs Legion: Rivoluzionari, Uniti! Eccovi le nostre impressioni sulle nuove attività multiplayer da svolgersi nella Londra sci-fi dell'ultima avventura a mondo aperto di Ubisoft.

Di ritorno nella distopica Londra tratteggiata dagli sviluppatori di Ubisoft Toronto, ci siamo cimentati nelle sfide offerte dal nuovo modulo che introdurrà il multiplayer cooperativo e, con esso, una pletora di attività originali e di sfide da completare in compagnia degli altri hacker.

Parallelo e complementare alla storia singleplayer, il modulo online di Watch Dogs Legion consente a team composti da 4 giocatori di esplorare la visione futuristica e dittatoriale della capitale britannica per completare missioni inedite, affrontare la prima Operazione Tattica "Capobranco" e cimentarsi ad Arena Spiderbot, la prima sfida PvP.

Capobranco richiederà lavoro di squadra e la massima efficienza, per via delle attività di alto livello da dover svolgere nelle cinque missioni interconnesse con cui Ubisoft amplierà l'endgame. I possessori del Season Pass avranno accesso anche a due missioni singleplayer: nella prima, Protocollo Guardiano, la DedSec dovrà rintracciare la provenienza di un algoritmo che permette all'IA di ignorare le decisioni umane e sventare i tentativi di infezione dei droni armati delle forze dell'ordine, mentre nella seconda, Non nel Nostro Nome, un gruppo segreto ruberà il nome della DedSec e, con esso, diverse informazioni essenziali, da qui l'impegno del gruppo di hacker volto a fermare queste operazioni.

Per saperne di più, oltre al video che campeggia a inizio articolo sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra prova del multiplayer di Watch Dogs Legion a firma di Alessandro Bruni, con tutte le informazioni e i giudizi sui contenuti in arrivo dal 9 marzo su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S con l'aggiornamento gratuito che introdurrà la cooperativa online.