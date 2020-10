Watch Dogs Legion: il codice del gioco è finito nelle mani degli hacker?

Nelle ultime ore sta facendo discutere il possibile leak parziale del codice di Watch Dogs Legion, il quale sarebbe finito nelle mani di un gruppo di hacker che minaccia Ubisoft di pubblicare i restanti file.

Al momento non si conosce con esattezza cosa stia accadendo dietro le quinte, ma pare che un gruppo chiamato Egregor abbia attaccato Ubisoft e Crytek sottraendo ad entrambe le aziende dei file, tra i quali troviamo appunto il codice del titolo in arrivo entro la fine del mese. La comparsa di una porzione dei dati rubati online è segno della possibile richiesta di riscatto all'azienda, dal momento che questi gruppi di malintenzionati sono soliti agire in questo modo e pubblicano solo una parte di quanto sottratto al loro obiettivo per dimostrare di esserne in possesso o perché qualcosa nel tentativo di chiedere un riscatto non è andato a buon fine. Insomma, pare che la situazione non sia delle migliori per Ubisoft e nel caso in cui questo gruppo dovesse pubblicare l'intero codice di gioco in rete le conseguenze per l'azienda francese sarebbero decisamente pesanti. Nel caso di Crytek, invece, le informazioni diffuse riguardano prodotti come Arena of Fate e Warface ma non vi sono file relativi a prodotti attualmente in sviluppo.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime ore, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Watch Dogs Legion a cura di Alessandro Bruni.