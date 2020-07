Watch Dogs Legion: Ubisoft spiega in cosa è migliorato dopo l'ultimo rinvio

Il Game Director di Watch Dogs Legion, Clint Hocking, ha spiegato quali miglioramenti sono stati apportati da Ubisoft al gameplay e ai contenuti del kolossal a mondo aperto grazie all'ultimo rinvio e al tempo supplementare che è stato concesso agli sviluppatori per affinare il titolo.

Discutendo dell'argomento con la redazione di IGN.com, Hocking ha ricordato il momento dell'annuncio del rinvio di Watch Dogs Legion e spiegato che "ovviamente il giorno in cui l'abbiamo dovuto annunciare è stato devastante perchè eravamo nello stato mentale di chi stava per lanciare il titolo. Ci vuole sempre un po' di tempo per riorganizzarsi e assimilare la cosa, ma dopo alcuni giorni abbiamo pensato che era una cosa fantastica perchè quel ritardo ci ha permesso di guardare alle cose che per noi erano fuori portata, non avremmo potuto incorporarle nel gioco se avessimo dovuto rispettare la scadenza precedente".

Stando allo sviluppatore capo di Watch Dogs Legion, quindi, il rinvio ha rappresentato una grande opportunità per gli sviluppatori di Ubisoft poiché "la cosa più importante che abbiamo fatto è stata raffinare e migliorare tutti gli elementi di gameplay sulle abilità e sui personaggi, ma anche quello di integrare modi migliori per unire e aggregare questi individui. Di conseguenza, siamo riusciti a realizzare molti personaggi fantastici che emergeranno grazie ai loro tratti unici".

Prima di lasciarvi ai commenti, e alla nostra anteprima di Watch Dogs Legion, vi ricordiamo che il nuovo action adventure a mondo aperto di Ubisoft sarà disponibile dal 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con lancio successivo su PS5 e Xbox Series X.