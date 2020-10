Watch Dogs Legion: come funzionano le modalità Iron Man e Permadeath?

Qualcuno potrebbe pensare che il gameplay di Legion sia troppo semplice, per questo sono state previste due opzioni di gioco che consentono di aumentare notevolmente la difficoltà, la Morte Permanente e la modalità Iron Man. Vediamo di che si tratta.

Se siete degli hacker esperti e volete godervi l'esperienza offerta da Legion al massimo della difficoltà, abbiamo qualcosa che fa per voi.

Permadeath

L'opzione Permadeath si può abilitare solo all'inizio di una partita, ma può essere disabilitata durante un salvataggio nel caso in cui cambiaste idea. La sua funzione è quella di rendere i personaggi giocabili mortali e irrecuperabili: ciò significa che, se una missione dovesse andare male, perdere un operatore vuol dire non poterlo più usare per tutto il gioco. Se a un certo punto questa modalità vi sembra eccessiva, potete disabilitarla e riavere tutti i personaggi che erano morti. Ricordate però che non sarà possibile riattivarla nuovamente.

Iron Man

La modalità Iron Man è pensata soltanto per chi è in cerca di una sfida seria. Se la abilitate all'inizio del gioco, la morte permanente verrà automaticamente abilitata e non sarete più in grado di disabilitarla. Inoltre, la modalità Iron Man blocca tutte le altre impostazioni di difficoltà: non potrete personalizzarle. Come se non bastasse, perdere tutti gli agenti in questa modalità renderà impossibile continuare a giocare e sarete costretti a ricominciare tutto. Insomma, davvero punitivo!

