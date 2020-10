Watch Dogs Legion: ecco come funzioneranno le microtransazioni

Nel corso della serata è apparso un lungo post sul sito ufficiale di Watch Dogs Legion nel quale Ubisoft ha svelato nel dettaglio come funzioneranno le microtransazioni e la monetizzazione all'interno del gioco e spiegato quali contenuti si potranno acquistare senza ricorrere alla carta di credito.

Tutti i giocatori potranno accumulare gratuitamente gli eTo, una particolare valuta utile per acquistare vari oggetti estetici come abiti alternativi, verniciature per i veicoli e mimetiche per le armi. Oltre ad essere regalate al giocatore al completamento di specifici incarichi principali, si potranno accumulare eTo anche portando a termine svariate missioni secondarie o ripetibili come i combattimenti di boxe clandestina e i palleggi. Il discorso cambia per gli oggetti in vendita nel Negozio Premium e acquistabili con i Crediti WD, valuta legata esclusivamente alle microtransazioni (100 Crediti WD equivalgono ad 1 euro). Nel Negozio Premium si potranno acquistare ad esempio personaggi dall'aspetto unico, i quali però saranno dotati di abilità non esclusive: ciò significa che le microtransazioni sono puramente estetiche e non ci sarà la possibilità di acquistare personaggi più forti. Per quello che riguarda invece il Season Pass, questo darà ai giocatori l'opportunità di accedere ad una serie di contenuti extra e di giocare la storia nei panni dei seguenti personaggi: Aiden, Wrench, Mina (una cavia di esperimenti di transumanesimo, può controllare la mente di altri personaggi) e Darcy (membro dell'Ordine degli Assassini).

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 29 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Avete già letto le prime informazioni sulla versione PS5 e Xbox Series X di Watch Dogs Legion?