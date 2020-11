Watch Dogs Legion: come gira su PS5, Xbox Series X e Series S? Il confronto

Sta avendo un bel da fare la redazione di Digital Foundry in questo periodo, che ha visto l'arrivo del mercato di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, accompagnate da tanti giochi di nuova generazione. La redazione inglese ha finalmente condiviso la propria analisi tecnica di Watch Dogs Legion: scopriamo come si comporta il nuovo open world di Ubisoft.

Lo diciamo fin da subito: Watch Dogs Legion gira in maniera pressoché identica su PS5 e Xbox Series X. "Per rispondere alla domanda più scottante, posso confermare che Xbox Series X e PS5 fanno indubbiamente girare [Watch Dogs Legion] con le stesse impostazioni visive. [...] Ciò è evidente in particolare nel confronto fianco a fianco del Ray Tracing. L'effetto Ray Tracing è identico, anche il cut-off degli oggetti non interessati dai riflessi è il medesimo, il che significa che sono stati applicati gli stessi compromessi e le stesse ottimizzazioni", riferisce Alex Battaglia. Qualche differenza, in realtà c'è, anche se marginale: su PS5 mancano i riflessi sulle pozzanghere, mentre su Xbox Series X ed S la qualità del Filtro Anisotropico è inferiore, un difetto imputabile a quello che sembra essere un bug.

L'effetto Ray-Tracing è replicato allo stesso modo anche su Xbox Series S, con l'unica differenza legata alla risoluzione: laddove Xbox Series X e PS5 riescono a riprodurre i riflessi con una risoluzione 1080p in Checkerboard Rendering, la "piccolina" di casa Microsoft si accontenta di una presentazione pari a 720p, seppur valorizzata dalla medesima tecnica di ricostruzione. Il framerate è identico su tutti e tre i sistemi, e si assesta sui 30fps stabili: un grande passo in avanti rispetto alla fluidità altalenante offerta su PS4 e Xbox One. Maggiori dettagli potete trovarli nella video analisi di Digital Foundry, che abbiamo allegato in apertura.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il multiplayer di Watch Dogs Legion è slittato al 2021 e che il bug dei salvataggi di Watch Dogs Legion non verrà risolto prima di dicembre..