Watch Dogs Legion: come gira su una RTX 2080Ti con Ray-Tracing attivo?

Prima della messa in onda di Ubisoft Forward, la casa francese ha permesso alle principali redazioni di tutto il mondo di testare con mano Watch Dogs Legion, che con un video gameplay e un cortometraggio è stato uno dei grandi protagonisti della serata.

Digital Foundry, prevedibilmente, ha anche messo alla prova il comparto tecnico, che a quanto pare non risulta ancora essere al top. La build inviata da Ubisoft era fissata a 1080p, con dettagli Ultra, riflessi Ray-Tracing attivi e framerate bloccato a 30fps. Gli esperti della redazione britannica hanno fatto notare che quando hanno sbloccato il framerate, non sono riusciti a raggiungere una presentazione fluida a 60fps neppure con una NVIDIA RTX 2080Ti.

Non è stato possibile mettere alla prova il DLSS, che verrà supportato al lancio e, in teoria, dovrebbe essere in grado di migliorare le prestazioni. Forse ci si aspettava di più dalle prestazioni di un gioco che, a conti fatti, è cross-generazionale, ma bisogna anche tenere conto che mancano ancora diversi mesi al lancio, e c'è ancora molto tempo per effettuare tutte le ottimizzazioni del caso. Watch Dogs Legion verrà infatti lanciato il 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e successivamente anche su PS5 e Xbox Series X. Nel frattempo, leggete la nostra anteprima di Watch Dogs Legion.