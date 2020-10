Watch Dogs Legion, come gira su una RTX 3090 in 4K/Ultra? Non a 60fps!

Manca ancora qualche giorno alla pubblicazione di Watch Dogs Legion, ma il nuovo open world di casa Ubisoft si trova già nelle mani di alcune personalità selezionate. I più smanettoni, come RajmanGaming HD, non hanno perso l'occasione di metterlo alla prova su PC da fantascienza. Scopriamo come se la cava.

RajmanGaming HD ha testato Watch Dogs Legion su una configurazione composta da un processore Intel Core i9-10900K, 32 GB di RAM Corsair Vengeance RGB Pro 3200MHz, un SSD Seagate 1TB FireCuda 520 NVMe e, soprattutto, una GPU NVidia GeForce RTX 3090 24GB. Ebbene, lo youtuber non ha potuto fare a meno di constatare che, nonostante sotto al cofano ci sia una scheda grafica di ultima generazione da oltre 1500 euro, il gioco non riesce a girare a 60fps quando la risoluzione è impostata a 4K e tutti i dettagli ad Ultra. Come potete vedere anche voi nel video in apertura di notizia, il framerate scende a 55fps in più di un'occasione, e in un caso - durante un'esplosione a schermo - persino a 47fps. Il tutto, con Ray-tracing e DLSS disattivati.

È giusto notare che il gioco non è arrivato sul mercato, e che le performance possono tranquillamente essere migliorare con dei nuovi driver o con un aggiornamento del gioco. Staremo a vedere. Watch Dogs Legion, ricordiamo, verrà lanciato il 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le prime recensioni verranno pubblicate domani 28 ottobre alle ore 12:00.