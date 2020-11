Watch Dogs Legion: ecco come gira su Xbox Series S

Galvin Whitlock di Ubisoft ha svelato alcuni dettagli sulla risoluzione di Watch Dogs Legion per Xbox Series S, confermando che su questa piattaforma il gioco girerà a 1080p (risoluzione dinamica) con Ray Tracing attivo.

"La risoluzione media su Series S sarà di 1080p dinamici, con supporto per il Ray Tracing", queste le parole del Lead Programmer di Ubisoft, che poi continua spiegando come "gli effetti base del Ray Tracing sono gli stessi su tutte le piattaforme, su PC cambiano alcuni dettagli legati alle superfici ma in ogni caso abbiamo ottimizzato questa tecnologia per ogni singola piattaforma così da garantire che l'effetto del Ray Tracing sia simile su tutti i sistemi."

Digital Foundry ha analizzato la versione Xbox Series X di Watch Dogs Legion ma non ha ancora avuto modo di provare la versione per Xbox Series S, maggiori dettagli tecnici potrebbero dunque arrivare nei prossimi giorni, quando la console sarà finalmente disponibile sul mercato.

Il nuovo gioco Ubisoft è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, al lancio arriverà anche su Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Watch Dogs Legion.