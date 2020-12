Watch Dogs Legion: come riscattare gratis un DLC esclusivo

Per il terzo giorno di fila, Ubisoft fa a tutti i propri utenti un regalo che può essere riscattato in maniera molto rapida sul sito ufficiale e, questa volta, farà la gioia di tutti i giocatori di Watch Dogs Legion.

Il regalo di oggi consiste infatti in un pacchetto di elementi cosmetici per il titolo ambientato a Londra, il quale contiene l'abito "Power Suit" e la "maschera Ubisoft" per rivoluzionare lo stile dei numerosi personaggi giocabili presenti nel gioco. Se siete interessati a riscattare questa ricompensa, dovete innanzitutto assicurarvi che il vostro profilo Ubisoft Connect sia stato correttamente associato alle piattaforme sulle quali possedete il gioco (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S o Google Stadia). Completato questo rapido controllo, potete visitare la pagina ufficiale della promozione e cliccare sul tasto arancione nella parte bassa dello schermo con su scritto "Registrati ora". A questo punto vi verrà chiesto di inserire le credenziali per accedere al vostro account Ubisoft Connect e, al momento dell'accesso, apparirà a schermo un messaggio che conferma l'avvenuto riscatto delle ricompense.

Va precisato che possono riscattare questi oggetti anche i giocatori che non hanno ancora acquistato il titolo Ubisoft, dal momento che queste verranno associate all'account e potranno essere poi utilizzate al momento dell'acquisto su una qualsiasi piattaforma legata al profilo. Vi ricordiamo inoltre che i costumi potrebbero non essere subito sbloccati e, come scritto sul sito, potrebbero volerci fino a sette giorni. In ogni caso vi arriverà una mail di conferma al momento dello sblocco dei DLC sul vostro account.

Non dimenticate che le ricompense cambiano ogni giorno e avete quindi solo poche ore per riscattare questi oggetti. Sapevate che ieri è stata regalata la versione PC di Starlink Battle for Atlas?