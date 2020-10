Watch Dogs Legion: come sbloccare e migliorare i gadget

Ogni personaggio reclutabile in Watch Dogs Legion possiede, oltre ad abilità e caratteristiche peculiari, anche una serie di gadget che potrà utilizzare durante le missioni e l’esplorazione della città.

Ogni gadget, insieme alle armi e agli oggetti tecnologici, può essere potenziato per migliorarne caratterstiche, statistiche e potenzialità, in modo da aumentare le vostre possibilità di azione durante le missioni e gli scontri con i nemici. Per poter potenziare i vostri gadget, però, dovrete disporre di un numero sufficiente di Punti Tecnologia, una speciale risorsa che può essere ottenuta in vari modi durante l’avventura nella Londra distopica di Watch Dogs Legion.

Ottenere i Punti Tecnologia

I Punti Tecnologia possono essere ottenuti come ricompensa in seguito al completamento delle missioni, sia principali che secondarie, oppure durante l’esplorazione della mappa del gioco, all’interno della quale sono sparsi nei punti e nei luoghi più disparati. I Punti Tecnologia che possono essere recuperati durante le sessioni di free-roaming, infatti, verranno segnalati sulla mappa attraverso un’icona a forma di diamante color azzurro dopo che avrete rivelato una nuova porzione della città. Una volta individuato uno di questi simboli potrete recarvi direttamente sul posto, ma le risorse che state cercando potrebbero non essere pienamente in vista, quanto piuttosto nascosti nelle vicinanze, all’interno di condotti o sui tetti degli edifici. Sostanzialmente, ogni volta che entrerete all’interno di una zona ad accesso limitato, sia durante una missione che durante l’esplorazione, dovreste essere in grado di trovare e recuperare almeno un Punto Tecnologia. Per riuscire ad individuare tutti i Punti Tecnologia disponibili sulla mappa, tuttavia, dovrete necessariamente completare la Missione Insurrezione di ogni distretto di Londra.



Per raggiungere i Punti Tecnologia e farli vostri, quindi, potreste dover fare spesso affidamento sui gadget dei vostri personaggi: in particolare, lo strumento più utile allo scopo sarà lo Spiderbot, un piccolo robot a forma di ragno con il quale riuscirete a raggiungere anche gli anfratti più nascosti; per raggiungere la cima degli edifici più alti, invece, vi tornerà molto utile un Drone Cargo, il quale è in grado di trasportare il vostro peso ovunque vogliate.

Utilizzare i Punti Tecnologia

Per poter migliorare i vostri gadget, aprite il menu di gioco e dirigetevi all’interno della sezione Tecnologia: qui noterete che con alcuni congegni può essere effettuato un upgrade di tre livelli, mentre altri, una volta sbloccati tramite la spesa di una certa quantità di Punti Tecnologia, non potranno ricevere miglioramenti. In particolare, per sbloccare un nuovo gadget vi serviranno circa 15 punti, mentre portarli al massimo livello richiederà tra i 25 e i 45 punti ciascuno.

Fondamentale per le prime fasi di gioco sarà spendere i vostri punti nell’upgrade di alcuni gadget in particolare, come lo Spiderbot e il Profilatore, così come alcune delle armi che avrete già a vostra disposizione, come la pistola DedSec.

