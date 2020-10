Watch Dogs Legion: come sbloccare la missione Fall on My Enemies di Stormzy

Nel nuovo capitolo di Watch Dogs il rapper britannico Stormzy fa la sua comparsa con una richiesta d'aiuto particolare rivolta a DedSec. In questa guida vi spieghiamo come ottenere e svolgere la sua missione Fall on My Enemies.

I poster da ricercato sono molto comuni nella Londra distopica di Legion, e in alcuni di essi potrete vedere il volto del rapper britannico Stormzy, ricercato per "disobbedienza civile" e per aver "supportato la resistenza". Queste sue presunte attività criminali lo faranno avvicinare a DedSec con una richiesta precisa, che si tradurrà in una breve missione in cui potrete vedere il video musicale della canzone Rainfall. Qui sotto vi spieghiamo come sbloccare la missione del vip, intitolata Fall on my enemies come un altro famoso brano del cantante. Tenete presente che sarà possibile ottenerla in una fase avanzata della storia, quindi c'è un leggero rischio di spoiler.

Come ottenere la missione Fall on My Enemies

Per prima cosa dovete entrare in contatto con 404 e Nowt, per completare la sotto-trama del personaggio Skye Larson. Una volta fatto ciò, Nowt si sarà unita a DedSec e vi darà una serie di missioni. Qualche ora dopo aver deciso la sorte di Skye Larson, vedrete comparire sulla mappa accanto alla base di DedSec un segnalino bianco e nero col punto esclamativo: è Nowt, che vi dirà di essere stata contattata da una persona famosa con una richiesta. Si riferisce ovviamente a Stormzy; completate il dialogo per accettare la missione Fall on My Enemies.

Il rapper vuole l'aiuto degli hacker per trasmettere in tutta la città il suo video musicale Rainfall. Per fare ciò dovrete risolvere dei minigiochi con i circuiti esterni dell'edificio London Lens (piuttosto semplici, che richiedono soltanto di ruotare i segmenti nella giusta angolazione) e avere così accesso al terminale situato per strada. Vi suggeriamo di usare un drone per fare il tutto più velocemente, dato che i circuiti sono posti lungo tutta la costruzione cilindrica.

Una volta fatto ciò comincerà l'upload del video, durante il quale i droni Albion ostili tenteranno di boicottare l'operazione. Abbatteteli per terminare la missione e godervi tutto il video musicale di Rainfall. Nel nuovo open world di Ubisoft è fondamentale sapere come spostarsi da una parte all'altra di Londra. Date un'occhiata alla nostra guida sul viaggio rapido in Watch Dogs Legion.