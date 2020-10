Watch Dogs Legion: come scatenare l'insurrezione in un distretto

All’interno della Londra distopica di Watch Dogs Legion vi ritroverete ad impersonare non un vero e proprio personaggio, quanto più un’intera organizzazione di hacker pronta a difendersi da ingiuste accuse e a sovvertire una specie di dittatura militare messa in essere da un’azienda privata.

Per riuscire a trascinare la città fuori dall’oppressione potrete contare su numerosi strumenti, compagni di avventura e, soprattutto sulla inedita possibilità di reclutare tra le fila del DedSec chiunque vogliate tramite una missione dedicata. Nessuno di queste opzioni, tuttavia, vi permetterà di cambiare le sorti dello scontro tanto quanto le insurrezioni dei distretti di Londra, che potrete manovrare e far scoppiare per riprendere il controllo di uno dei quartieri della città, liberandone la popolazione e sbloccando di conseguenza nuove missioni, opportunità e possibilità di raccogliere risorse, come i Punti Tecnologia che servono per migliorare la vostra attrezzatura. Inoltre, i cittadini ribelli che vivono all’interno di un quartiere in rivolta saranno estremamente più semplici da reclutare.

Per trasformare un quartiere da Oppresso a Ribelle, e ottenerne i relativi benefici, non dovrete fare altro che completare una serie di attività che avranno l’obiettivo di diminuire l’influenza nemica sul territorio, aumentando quella del DedSec, per influenzare le masse e spingerle alla rivolta. Una volta aperta la mappa dal menu di gioco sarete in grado di visualizzare subito le missioni da completare a questo scopo, individuate da una serie di icone rosse: mano a mano che le completerete riempirete progressivamente una barra,che una volta piena vi permetterà di dare inizio alla rivolta vera e propria tramite una missione speciale dedicata, la quale sarà estremamente più difficile delle altre ma vi ricompenserà con una recluta con abilità uniche e molto più forte della media. Ecco qui di seguito la lista di tutte le attività che vi permetteranno di far ribellare i distretti di Londra:

Sfregio Digitale - modifica la propaganda Albion sugli edifici trasformandola in propaganda DedSec

- modifica la propaganda Albion sugli edifici trasformandola in propaganda DedSec Raccolta di Prove - permette di ottenere alcune prove del malaffare di Albion e degli altri vostri nemici

- permette di ottenere alcune prove del malaffare di Albion e degli altri vostri nemici Soccorri un Guerriero della Libertà - soccorri un alleato in difficoltà

- soccorri un alleato in difficoltà Neutralizza VIP - elimina un obiettivo nemico specifico

- elimina un obiettivo nemico specifico Prova Fotografica - utilizza la macchina fotografica per raccogliere prove di operazioni losche da parte di Albion

- utilizza la macchina fotografica per raccogliere prove di operazioni losche da parte di Albion Hackera un Hub cTOS - hackera un hub centrale per ottenere informazioni

- hackera un hub centrale per ottenere informazioni Sabota un’Operazione - letteralmente, sabota un’operazione dei vostri avversari per creare danni e scompiglio

- letteralmente, sabota un’operazione dei vostri avversari per creare danni e scompiglio Distruggi Propaganda - elimina la propaganda di Albion dagli edifici di Londra

Nel caso in cui voleste farvi un'idea sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Watch Dogs Legion. Se invece ci state già giocando, date un'occhiata alla guida per utilizzare i veicoli e il viaggio rapido.