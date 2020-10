Watch Dogs Legion: come usare il viaggio rapido per muoversi velocemente

Per poter esplorare l'enorme città di Londra che fa da setting alle vicende di Watch Dogs Legion avrete la possibilità di utilizzare numerosi veicoli differenti, e all'occorrenza potrete anche usufruire del sistema di viaggio rapido.

Gran parte delle missioni principali e secondarie del nuovo titolo di Ubisoft vi richiederanno di spostarvi repentinamente attraverso i numerosi distretti della città, cosa che vi capiterà spesso di fare anche durante le vostre sessioni di free-roaming all’interno dell’open world distopico, in cerca di segreti, nuovi personaggi da reclutare e Punti Tecnologia con cui sbloccare e potenziare nuovi gadget.

Veicoli

Il primo metodo di spostamento che potete decidere di utilizzare, oltre naturalmente alle vostre gambe, sono i veicoli terrestri che è possibile reperire in grandi quantità in ogni distretto di Londra. Tra auto, furgoni, moto e supercar, fino ad arrivare ai caratteristici autobus a due piani londinesi, avrete solamente l’imbarazzo della scelta. Per poter entrare in possesso di un veicolo esistono due possibilità: la prima è quella di hackerarne uno tra quelli parcheggiati al bordo della strada in modo da aprirlo senza far scattare l’allarme; in alternativa potete cercare di rubarne uno in movimento, magari aspettando che si fermi ad un semaforo rosso, oppure obbligandolo a fermarsi tramite un blocco stradale. Una volta ottenuto un qualsiasi veicolo potrete guidarlo in maniera totalmente libera oppure seguendo le indicazioni del gps per aiutarvi a giungere a destinazione. Nel mondo di Watch Dogs Legion, inoltre, molti dei veicoli terrestri sono a guida autonoma, e non sarà quindi raro notare auto, soprattutto taxi, muoversi lungo le strade senza la presenza di un conducente.

Oltre ai veicoli di terra, che sono i più comuni, all’interno del gioco è possibile utilizzare anche alcune barche e, soprattutto, un grosso drone manovrabile a piacimento, il quale è in grado di trasportare su di esso uno dei vostri personaggi: questa manovra è particolarmente utile per evitare la maggior parte dei nemici, raggiungere i tetti degli edifici più alti e creare situazioni sempre diverse per affrontare le varie missioni.

Viaggio Rapido

L’altra opzione a vostra disposizione per spostarvi velocemente all’interno dei diversi distretti della città è il viaggio rapido, accessibile attraverso la storica struttura della metropolitana di Londra, con tanto di nomi reali delle stazioni. Per utilizzare il sistema vi basterà aprire la mappa e selezionare la stazione di destinazione, dopodiché il gioco provvederà a trasportarvi automaticamente nelle sue strette vicinanze. Tuttavia, nonostante le stazioni siano presenti in buon numero, tanto che ne sono state anche aggiunte alcune che in realtà non esistono, vi capiterà spesso di dover raggiungere alcuni luoghi molto distanti da qualunque punto di viaggio rapido: in questi casi, comunque potrete avvantaggiarvi di uno dei veicoli di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

