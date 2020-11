Watch Dogs Legion: prima comparativa 'indiretta' tra Xbox One X e Series X

Il creatore di contenuti ElAnalistaDeBits ha raffrontato la grafica della versione Xbox One X di Watch Dogs Legion con le analoghe scene ammirate nel video 4K in Ray Tracing su Xbox Series X condiviso di recente da Ubisoft.

Il celebre youtuber, specializzatosi in questo genere di comparative, ha così utilizzato la già disponibile versione Xbox One X di WD Legion per "ricreare ingame" i diversi spezzoni di gameplay mostrati da Ubisoft nell'ultimo filmato dedicato, appunto, alla grafica dell'edizione nextgen che arriverà presto su Xbox Series X.

La differenza più evidente tra le due trasposizioni verdecrociate dell'avventura a mondo aperto di Ubisoft la si avverte nel sistema di illuminazione, gestito in maniera totalmente pre-calcolata su xbox One X e capace di generare riflessi in tempo reale su Series X grazie all'adozione del Ray Tracing.

Osservando con attenzione le scene di questa comparativa "indiretta", si nota anche un (seppur lieve) aumento della fedeltà grafica nelle geometrie, nell'effettistica e nelle ombre della Londra distopica da esplorare su Xbox Series X. Ciò che questa comparativa non mostra, ovviamente, sono gli ulteriori benefici di natura squisitamente ludica offerti da fattori come la maggiore fluidità o i tempi di caricamento sensibilmente ridotti, due elementi che dovrebbero contraddistinguere le versioni nextgen di questo e, si spera, di molti altri titoli crossgen.

L'uscita di Watch Dogs Legion su console nextgen è prevista in coincidenza del lancio di Xbox Series X|S e PlayStation 5, previsto rispettivamente per il 10 e 19 novembre. Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete già leggere la nostra recensione di Watch Dogs Legion.