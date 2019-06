Watch Dogs Legion consente di giocare nei panni di ogni NPC, secondo i leak

Nelle ultime ore Amazon UK ha svelato l'esistenza di svelato Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo di Watch Dogs che Ubisoft dovrebbe presentare all'E3 2019 di Los Angeles. Stando alla descrizione contenuta nel leak, il gioco consentirebbe di vestire i panni di ogni NPC incontrato nella mappa.

Nei listini di Amazon UK è trapelata la sinossi di Watch Dogs Legion, fornendo diverse informazioni interessanti sul gioco, a partire dalla nuova ambientazione londinese post-brexit. Il seguente passaggio, in particolare, sembra confermare l'arrivo di una novità molto interessante in termini di gameplay: "Play as anyone, Every individual you meet in the open world, has a full set of animations, voice over, character traits and visuals that are generated & guided by gameplay systems."

Il passaggio in questione lascia intendere che in Watch Dogs Legion potremo giocare nei panni di chiunque, con la possibilità di controllare ogni NPC incontrato nel mondo di gioco. Per conoscere ulteriori dettagli su questa feature, naturalmente, bisognerà attendere il reveal ufficiale del gioco atteso durante la conferenza Ubisoft all'E3 2019, in programma lunedì 10 giugno alle 22:00, ora italiana.

Voi cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Watch Dogs? Vi intriga questa feature di gameplay emersa dal leak? Fatecelo sapere nei commenti.