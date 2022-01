Watch Dogs Legion, niente più contenuti post-lancio: in arrivo i Percorsi Ricompense

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di Watch Dogs Legion, i ragazzi di Ubisoft Toronto confermano che i piani di supporto post-lancio per il terzo capitolo dell'iconica serie open world non prevedono la pubblicazione di ulteriori contenuti inediti, eccezion fatta per i Percorsi Ricompense.

La sussidiaria canadese di Ubisoft riferisce infatti che la Patch 5.6 di Watch Dogs Legion è stato l'aggiornamento finale del titolo ma che, nell'ottica di un supporto a lungo termine per il titolo e i suoi fan, "arriveranno i Percorsi Ricompense nella modalità online, con Ricompense vecchie e nuove".

Terminata la Stagione 4 Ribelli, Ubisoft Toronto ha già lanciato la Stagione 5 Striature e, con essa, il nuovo percorso di ricompense basate sulla progressione dei livelli stagionali. Da qui ai prossimi mesi, gli sviluppatori contano di riproporre le Stagioni 3, 4 e 5 per dare modo agli appassionati di recuperare le ricompense sfuggite in precedenza, come la maschera e il set abiti di Jackson o la giacca di Aiden Pearce.

La riproposizione a cadenza regolare delle attività stagionali post-lancio di WD Legion proseguirà per tutto il 2022, ma nel messaggio condiviso da Ubisoft non vengono fornite delle ulteriori precisazioni sul proseguimento o meno del supporto anche nel 2023 e oltre. Nella lettera aperta pubblicata sul blog di Ubisoft, però, gli sviluppatori ci tengono a precisare che "il gioco è cresciuto tantissimo e ha una gran quantità di contenuti da esplorare, da una città tentacolare del futuro a una modalità online adrenalinica. Siamo davvero orgogliosi del gioco che abbiamo creato e vogliamo ringraziare tutti voi che avete partecipato a quest'avventura londinese nel corso del tempo".

Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Watch Dogs Legion.