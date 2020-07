Watch Dogs Legion: data d'uscita e novità mostrate all'Ubisoft Forward

Come ampiamente anticipato da Ubisoft nel corso delle ultime ore attraverso una serie di indovinelli pubblicati sui social network, tra i protagonisti dell'Ubisoft Forward abbiamo visto Watch Dogs Legion, terzo capitolo della serie a base di hacker che propone protagonisti sempre diversi.

Il nuovo ed emozionante cortometraggio con attori in carne ed ossa ci ha permesso di dare un'ulteriore occhiata all'ambientazione londinese del gioco e di apprezzare un nuovo tipo di veicolo, una sorta di hoverboard con una base quadrata e quattro propulsori che permette al protagonista di muoversi nel traffico ad una velocità molto elevata. Al termine del corto in live action è partita poi una sequenza di gameplay, che ha messo in rilievo ancora una volta l'interessante possibilità di reclutare tra le fila della resistenza praticamente ognuno dei passanti che si aggirano per le strade di Londra. Ogni singolo NPC è dotato di caratteristiche ed equipaggiamento unico, il che rende tali personaggi più o meno adatti a compiti specifici, spingendo il giocatore ad avere approcci differenti alla missione in corso in base alle competenze dell'avatar disponibile. Nel video abbiamo anche potuto conoscere alcuni dei "boss" delle varia fazioni come Nigel Cassia, il CEO di Albion, e Marie Kelley, capo di una gang. Il gioco implementerà anche una modalità cooperativa per un massimo di tre giocatori, i quali potranno esplorare insieme la mappa ed affrontare una serie di attività.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 29 ottobre 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Tra le piattaforme supportate al lancio dovrebbero esserci anche PlayStation 5 e Xbox Series X, possibile segno che il gioco supporterà su entrambe lo "Smart Delivery".

A proposito della serie Ubisoft, avete riscattato la copia gratuita di Watch Dogs 2 in versione PC tramite i Twitch Drops?