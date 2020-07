Watch Dogs Legion: dettagli su Gold, Ultimate, Collector's Edition; primo capitolo incluso

Avete già ammirato il cortometraggio e il video gameplay di Watch Dogs Legion? Ottimo, adesso è venuto il momento di scoprire tutti i dettagli sulle edizioni che saranno disponibili al lancio del gioco, fissato per il 29 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e successivamente su PS5 e Xbox Series X.

Watch Dogs Legion sarà disponibile nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's, alle quali fa ad aunirsi la Uplay+ Edition indirizzata a tutti gli abbonati al servizio per PC.

Standard Edition (59,99 - 69,99 euro)

Watch Dogs Legion (il gioco).

Gold Edition (99,99 euro)

Watch Dogs Legion (il gioco);

Season Pass.

UPLAY+ Edition (incluso nell'abbonamento da 14,99 euro)

Watch Dogs Legion (il gioco);

Season Pass;

Ultimate Pack (tranne status VIP).

Ultimate Edition (109,99 - 119,99 euro)

Watch Dogs Legion (il gioco);

Season Pass;

Ultimate Pack.

Collector's Edition (179,99 - 189,99 euro)

Watch Dogs Legion (il gioco);

Season Pass;

Ultimate Pack;

Replica Maschera Corona DedSec;

Accesso immediato nel gioco alla Maschera Corona DedSec;

Poster di propaganda stampato su entrambi i lati;

Set di tre adesivi;

Steelbook esclusivo;

Collector's box.

Il Season Pass di Watch Dogs Legion darà accesso a due nuove espansioni della storia successive al gioco, quattro eroi esclusivi (ognuno con abilità e costumi speciali), tre missioni DedSec (Non nel nostro nome, Protocollo Guardiano e Swipe a destra), una skin per auto DedSec e una copia di Watch Dogs Complete Edition.

L'Ultimate Pack di Watch Dogs Legion offre invece l'Urban Jungle Pack (Tre personaggi, ciascuno con maschera e costume personalizzato, ovvero Lynx, Leopard e Viper), il London Dissident Pack (Maschera Guardia di zaffiro, Maschera Cyborg di cartone, Maschera Distorsione) e quattro settimane di Status VIP (un booster per la valuta nel gioco per la modalità giocatore singolo, che si può condividere con gli amici giocando in modalità co-op). Lo Status VIP non è incluso nella copia per Uplay+.

Maggiori dettagli potete trovarli su Ubisoft Store. In alcune edizioni offerte da rivenditori specifici potrebbero essere disponibili anche i seguenti contenuti: Portachiavi di Winston, London Dissident Pack e Lynx + status VIP (1 settimana).