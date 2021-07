Watch Dogs Legion: il DLC Bloodline nasconde un easter egg di P.T. di Hideo Kojima

P.T., letteralmente "Playable Teaser", è la demo di quel Silent Hills che Hideo Kojima non è mai riuscito a realizzare. Nonostante siano ormai passati diversi anni, la demo dell'horror game (ormai non più disponibile sul PSN) continua inesorabilmente ad influenzare giocatori e sviluppatori di tutto il mondo.

In questi anni, sono stati numerosi i i tributi e i giochi ispirati alla demo del director nipponico, e sembra proprio che anche Ubisoft abbia voluto rendergli omaggio. Disponibile da pochi giorni, Bloodline, il nuovo DLC di Watch Dogs Legion che reintroduce il personaggio di Aiden Pearce, nasconde un chiaro easter egg di P.T.

Nel corso di una particolare missione, il giocatore, nei panni del nipote Jackson Pearce, si addentrerà in una casa misteriosa, che in questo caso rappresenta la psiche di Aiden, il quale ancora fatica ad elaborare il lutto della nipote Lena. Oltrepassando una porta della casa, entreremo in un corridoio che comincerà a ripetersi in un loop infinito, esattamente come nella demo di Kojima. Gli oggetti d'arredamento, i quadri, ed un'inquietante voce proveniente da un telefono sono tutti ulteriori rimandi a P.T.

Un gradito omaggio da parte di Ubisoft, che arriva proprio in un periodo in cui non si fa altro che parlare del possibile ritorno della serie Konami. Bloober Team, autori di The Medium, avevano apparentemente smentito il proprio coinvolgimento nello sviluppo di un nuovo Silent Hill, ma le dichiarazioni dello studio polacco sono state nuovamente messe in discussione.