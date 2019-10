Da Watch Dogs Legion a Dreams, facciamo il punto sui giochi next-gen in arrivo su PS5

Grazie ai report finanziari provenienti dalle ultime riunioni con gli investitori dei principali publisher videoludici, la lista dei giochi next-gen in arrivo su PlayStation 5 riceve un importante aggiornamento.

Le novità più sorprendenti ci arrivano dalle alte sfere di Ubisoft con l'annuncio, da parte del colosso videoludico transalpino, del posticipo di diversi progetti anche in funzione della loro ottimizzazione su console next-gen: tra questi titoli, vengono citati espressamente Watch Dogs Legion, Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine. A questi si aggiungeranno anche due giochi tripla A che, stando ai rumor circolati in rete in questi mesi, dovrebbero essere Beyond Good & Evil 2 e Assassin's Creed Kingdom, anch'essi destinati ad approdare sulle bianche sponde digitali della futura console PlayStation.

Anche gli altri colossi del settore si stanno preparando per l'avvento di PS5, agendo però in ordine sparso per quanto riguarda le modalità di presentazione dei propri titoli: se però c'è chi non nasconde di essere già al lavoro su giochi next-gen (come nei casi di Sumo Digital, Avalanche Studios, Bluepoint Games e Techland), c'è anche chi preferisce mantenere il più stretto riserbo e centellinare le informazioni per evitare delle fughe di notizie premature (come nel caso di Activision e della volontà di supportare una nuova IP di terze parti per riempire il vuoto lasciato da Destiny).

Cerchiamo allora di fare il punto della situazione per stilare la lista dei giochi più chiacchierati che, tra conferme (poche) e indiscrezioni (tantissime), dovrebbero arrivare su PlayStation 5:

Nel corso delle manifestazioni di settore e degli eventi che si terranno da qui ai prossimi mesi, riceveremo una conferma o una smentita definitiva ai videogiochi rumoreggiati per il lancio (o comunque per la prima fase del ciclo vitale) di PlayStation 5, atteso per Natale 2020.