Watch Dogs Legion: c'è un'orda di zombie nel nuovo video gameplay del multiplayer PvE

Dalle pagine di IGN USA, Ubisoft ci riporta all'ombra dei grattacieli della dispotica Londra di Watch Dogs Legion per mostrarci degli scampoli di gameplay di Legion of the Dead, una delle modalità PvE che andranno presto a impreziosire l'esperienza multiplayer dell'avventura open world.

Attualmente in fase Alpha su PC, Legion of the Dead sprona gli hacker a collaborare per fronteggiare la spaventosa minaccia rappresentata da un'orda di zombie. L'esperienza roguelite promessa da questa attività PvE si caratterizza per un approccio basato sul concetto della "sopravvivenza nei panni di chiunque".

Ciascuna sfida di Legion of the Dead può essere affrontata da soli o in gruppi composti da massimo quattro giocatori in cooperativa online: la collaborazione tra i diversi membri del team sarà di fondamentale importanza per superare indenni la marea di non morti, vista la necessità di raggiungere insieme il punto di estrazione e di raccogliere il maggiori numero possibile di rifornimenti lungo il percorso. Similarmente a quanto avviene nella campagna principale, anche in questa modalità multiplayer sarà possibile utilizzare delle abilità specifiche per ogni hacker interpretato, in aggiunta a potenziamenti specifici e del tutto inediti.

La modalità Legon of the Dead dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Stando all'aggiornamento di Ubisoft sulla nuova roadmap di Watch Dogs Legion, il prossimo update pianificato dall'azienda francese è previsto per domani, martedì 1 giugno, con l'introduzione di una Modalità Performance a 60fps e l'ingresso del cross-play tra console PlayStation e Xbox.