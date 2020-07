Watch Dogs Legion: niente early access con le edizioni Gold, Ultimate e Collector's

Ubisoft ha svelato tutti i dettagli sulle edizioni Standard, Gold, Ultimate, Collector's e Uplay+ di Watch Dogs Legion, specificando che il tradizionale "early access" di tre giorni previsto nelle versioni premium sarà rimosso.

Questo significa che Watch Dogs Legion uscirà in contemporanea il prossimo 29 ottobre per tutti gli utenti PS4, Xbox One, PC e Stadia, contrariamente a quanto annunciato inizialmente.



Come si legge nel comunicato ufficiale di Ubisoft infatti: "Sin dall'annuncio di Watch Dogs Legion lo scorso anno abbiamo lavorato per rifinire i contenuti delle edizioni premium del gioco con aggiunte e correzioni per migliorare l'esperienza del giocatore. Il Season Pass è stato potenziato per offrire ai giocatori contenuti aggiuntivi basati sulla storia mentre rimarranno i personaggi speciali e i cosmetici dal pass originale. Oltre a questo, tutte le edizioni di Watch Dogs Legion usciranno contemporaneamente il 29.10.2020. Come risultato, -l'accesso anticipato di 3 giorni- è stato rimosso dall'edizione Gold, Ultimate e Collector's di Watch Dogs Legion".

Insomma, Ubisoft ha preferito aggiungere contenuti in-game sostituendoli al classico early access. Sulle pagine di Everyeye potete trovare tutti i dettagli sulle edizioni Standard, Gold, Ultimate, Collector's e Uplay+ di Watch Dogs Legion.