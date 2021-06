Watch Dogs Legion: l'espansione Bloodline con Aiden Pearce arriva a luglio

Nelle fasi finali del pre-show dell'Ubisoft Forward è stato mostrato lo story trailer di Watch Dogs Legion Bloodline, la nuova espansione del terzo capitolo della serie che sarà disponibile a partire dal prossimo 6 luglio.

Il nuovo contenuto, parte del Season Pass relativo a Watch Dogs Legion, vedrà il ritorno come personaggio principale di Aiden Pearce, protagonista del primo capitolo della serie uscito nel 2014. Assieme a lui farà il suo ritorno anche Wrench, già visto in Watch Dogs 2. Pearce si trova nella Londra post-Brexit dopo aver ricevuto una chiamata di una sua vecchia conoscenza, Jordi Chin, che gli ha chiesto aiuto per creare una nuova organizzazione DedSec operativa nel Regno Unito. Bloodline promette di offrire una storia carica di tensione e coinvolgimento, con Aiden che rischierà spesso la sua vita ritrovandosi coinvolto in qualcosa di ancora più grande di quanto immaginato. Dovrà quindi fare affidamento su tutte le sue abilità di hacker e con le armi da fuoco per sopravvivere alle minacce di una Londra ostile.

Ricordiamo che Ubisoft ha di recente diffuso l'update 4.5 di Watch Dogs Legion che aggiunge diversi nuovi contenuti al gioco base, incluso l'arrivo della nonnina hacker Helen come Operatrice aggiuntiva gratis a partire da martedì 15 giugno.