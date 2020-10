Da Watch Dogs Legion a FIFA 21 e Crash 4: in video tutti i nuovi giochi di ottobre 2020!

Ultimo mese prima del debutto della prossima generazione di console, l'ottobre 2020 si preannuncia ricco di nuove uscite e intriganti produzioni videoludiche.

Il mercato ha già accolto il ritorno del marsupiale arancione, con risultati entusiasmanti descritti sulle pagine di Everyeye nella recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time, redatta dal nostro Giuseppe Arace. Presente all'appello, per la gioia dell'utenza PC, anche l'avvio dell'Early Access di Baldur's Gate 3, antipasto per un nuovo ed epico viaggio nei Reami Dimenticati. Molti sono tuttavia anche i giochi ancora in attesa di debuttare sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Ottobre porterà infatti in dono alla community videoludica un ampio numero di titoli di rilievo. Sul fronte dei multipiattaforma, citiamo ad esempio Watch Dogs: Legion, ambizioso open-world Ubisoft da vivere nei panni di qualsiasi NPC in-game, oppure FIFA 21, nuova iterazione del celebre franchise calcistico. L'utenza attiva su Nintendo Switch potrà invece approfittare del ritorno del Capitano Olimar, che da Wii U approda sulla console ibrida con Pikmin 3: Deluxe.



Per aiutarvi a non perdervi nessuno dei nuovi giochi in arrivo su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a ottobre 2020, la Redazione di Everyeye ha confezionato un'apposita video rassegna: la trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!