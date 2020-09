Watch Dogs Legion: nel gioco ci saranno Aiden Pearce e il rapper Stormzy

Watch Dogs Legion si è mostrato nuovamente in occasione dell'evento Ubisoft Forward e stando a quanto rivelato dalla software house il gioco comprenderà una missione dedicata a Stormzy, il famoso rapper britannico.

Durante la conferenza abbiamo potuto dare un primo sguardo al nuovo video musicale dell'artista, realizzato interamente in engine, mentre la missione che lo vedrà protagonista si chiamerà Fall On My Enemies, come uno dei suoi brani più celebri. Ubisoft ha anche rivelato che il season pass di Watch Dogs Legion comprenderà una breve storia che ci calerà nei panni di Aiden Pearce, lo scontroso protagonista del primo capitolo della saga.

Questa prima espansione si discosterà dalla campagna principale di Watch Dogs Legion, dato che in quest'ultima potremo controllare, previo reclutamento, ogni singolo abitante di Londra. A tal proposito la sofware house è entrata ulteriormente nei dettagli di questa meccanica, mostrando le particolarità di alcuni degli NPC in cui potremo imbatterci tra le strade di londra, partendo dagli assassini professionisti, passando per gli hacker, fino ad arrivare a degli apparentemente innocui pensionati.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'uscita di Watch Dogs Legion è prevista per il 29 ottobre su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia e a novembre arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/Serie S con supporto all'upgrade gratuito per i possessori delle edizioni PS4 e Xbox One.