Watch Dogs Legion: il gioco ha già subìto un primo rinvio?

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come fosse trapelato Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della saga di Ubisoft, con un leak tramite Amazon UK, confermato poi da Kotaku. In attesa del reveal ufficiale durante l'E3 2019 compaiono in rete le prime anticipazioni sul titolo.

In particolare si parla delle non poche difficoltà che un titolo del genere avrebbe già dato agli sviluppatori. Sembra infatti che il gioco sarà dotato di una particolare meccanica che ci renderà in grado di controllare qualsiasi NPC, per cui potete immaginare i grattacapi a cui la software house è andata incontro.

Il progetto è infatti piuttosto ambizioso, e sembra dunque che Ubisoft abbia intenzione di fare le cose in grande dopo i primi due capitoli che, per la verità, non sono stati particolarmente apprezzati nè dalla stampa nè dal pubblico in generale.

Il lavoro sul gioco però è ovviamente piuttosto pesante, ed avrebbe già causato un primo rinvio del gioco, stando allo stesso Jason Schreier di Kotaku: "Da quello che ho sentito questo sistema è così ambizioso che ha già causato diversi mal di testa agli sviluppatori, e potrebbe avere già subìto almeno un rinvio", ha scritto Schreier.

Per saperne di più non ci resta che aspettare la conferenza E3 di Ubisoft. Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della serie?