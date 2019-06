Watch Dogs Legion: in giro per Londra nella nuova Video Anteprima

Ubisoft approfitta dell'E3 2019 di Los Angeles per annunciare Watch Dogs Legion, terzo episodio della saga iniziata nel 2014, proseguita poi nel 2016 e ora destinata a continuare con questo nuovo capitolo.

Il nostro Giuseppe Arace ha provato in anteprima il nuovo e particolare titolo appena annunciato e ha esplorato alcune delle peculiarità del gioco come quella di poter utilizzare praticamente ogni singolo NPC in giro per Londra, persino un'anziana signora. Prima di lasciarvi al filmato, vi invitiamo anche a leggere la versione testuale dell'anteprima di Watch Dogs Legion, appena pubblicata sulle nostre pagine.

Vi ricordiamo che tra le principali novità annunciate nel corso della conferenza Ubisoft troviamo la nuova Story Creator Mode di AC Odyssey, il nuovo shooter cooperativo Rainbow Six Quarantine e lo zelda-like intitolato Gods & Monsters.

Avete già visto tutti i contenuti della Collector's Edition e delle edizioni speciali di Watch Dogs Legion?